«Он в отличной форме»: экс-вратарь ЦСКА Сарычев прокомментировал игру Акинфеева

Экс-вратарь ЦСКА Сарычев об игре Акинфеева: он может играть до 45 лет или дольше

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Сарычев поделился мнением об уровне игры нынешнего голкипера и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева, а также высказал предположения относительно дальнейшего развития его карьеры, сообщает Metaratings.ru .

«Я сам играл до 45 лет. Не вижу причин, почему Акинфеев не будет играть еще сезонов пять. Он в отличной форме и спокойно может играть до 45 лет или дольше. Его не преследуют травмы, он следит за собой. На поле он выглядит отлично. Видно, что он как профессионал следит за здоровьем. Если ничего не изменится, он еще долго будет в своей текущей форме», — отметил Сарычев.

В текущем сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 14 голов. В трех играх ему удалось сохранить свои ворота «на замке».

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА завершается 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 1 миллион евро.

По итогам 18 туров ЦСКА, набрав 36 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. 1 марта «армейцы» встретятся с командой «Ахмат» в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

