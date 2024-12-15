Олимпийскую чемпионку Сметанину частично парализовало

сегодня в 14:45

У четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной частично парализовало правую часть тела после инсульта. Об этом ТАСС рассказал ее брат Федор Сметанин.

Спортсменка продолжает находиться в больнице. Она в стабильно тяжелом состоянии.

Сметанина попала в реанимацию 14 декабря. За неделю до этого у нее был инсульт.

Днем 15 декабря стало известно, что Сметанину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 72-летняя спортсменка потеряла сознание.