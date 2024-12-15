Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина решением врачей подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Накануне сообщалось, что 72-летняя Сметанина хоть и находится в реанимации, но пребывает в сознании. Однако, по свежей информации, четырехкратная олимпийская чемпионка уже без сознания и подключена к ИВЛ.

Других подробностей о ее состоянии, а также каких-либо прогнозов о дальнейшем ходе лечения не сообщается.

Известно, что неделю назад Сметанина перенесла инсульт. Это стало причиной ее госпитализации в отделение реанимации. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье знаменитой лыжнице.