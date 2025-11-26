Общая ТВ-аудитория матчей сборной России увеличилась на 14,5% за год

Metaratings.ru в специальном исследовании изучил ТВ-рейтинги матчей сборной России по футболу в 2025 году. Информация была предоставлена Российским футбольным союзом (РФС), который заказал соответствующий анализ у аналитической компании Mediascope.

Общая зрительская аудитория всех десяти матчей составила 43,39 млн человек в максимальной возрастной категории (4+). В среднем каждый матч привлек к экранам 4,339 млн зрителей. По подсчетам Metaratings.ru и согласно данным РФС, в 2024 году среднее количество телезрителей составляло 3,791 млн. Таким образом, за год наблюдается прирост в 14,5%.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, сыграв с командами Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии. Игра против Вьетнама привлекла наименьшее внимание аудитории — 2,07 млн человек, что стало самым низким показателем с момента отстранения сборной от соревнований, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.

Товарищеский матч со сборной Сербии в 2024 году собрал 5,793 млн зрителей. Ни одна из встреч в текущем году не смогла превзойти этот показатель, наиболее близким результатом стал матч с Ираном (5,16 млн телезрителей).

При этом в 2023 году средняя аудитория игр российской сборной превышала 5 млн зрителей, однако в этот период некоторые матчи транслировались на Первом канале, чей охват аудитории значительно выше, чем у «Матч ТВ».

