Нурмагомедов закрыл бизнес в РФ и зарабатывает около 50 млн долларов в год в ОАЭ

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов закрыл все свои бизнес-предприятия в РФ и начал инвестировать в Объединенные Арабские Эмираты. За границей экс-чемпион UFC зарабатывает чуть меньше 50 млн долларов ежегодно, сообщает « Mash на спорте ».

В 2025 году Нурмагомедов закрыл ИП, расплатился по долгам, разблокировал счета и продолжил процедуру выхода из бизнесов в РФ. До этого проблемы у него появлялись из-за налоговой отчетности.

С 2021 года боец ушел из фонда «Росси», благотворительной организации своего имени, туристическое агентство «Хикмит Травел» (закрыто в ноябре 2022 года), бренда одежды «Сильди» (стал принадлежать брату). Еще Нурмагомедов перестал быть учредителем провайдера «Первый мобильный».

Бойцовским клубом Eagles руководит Зиявудин Магомедов, которого в 2018 году посадили в колонию за хищение 2,5 млрд рублей и создание ОПГ. У организации были заблокированы 16 счетов. Большая часть из них — из-за налоговых нарушений.

В ОАЭ бизнес у Магомедова развивается. Боец создал сеть Khabib Gym. Прибыль составляет до 6 млн долларов ежегодно за счет роялти.

Также Нурмагомедов купил Gorilla FC за 1 млн долларов. Затем сменил название на Eagle FC. Суммарно боец зарабатывает в ОАЭ до 46 млн долларов ежегодно.

