Новым чемпионом России по кикбоксингу стал коломенский спортсмен

С 18 по 23 ноября в городе Каспийск Республики Дагестан прошел чемпионат России по кикбоксингу, посвященный первому чемпиону мира по профессиональному кикбоксингу на Северном Кавказе — Али Порсукову, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Эти престижные соревнования были организованы во Дворце спорта имени Али Алиева и привлекли внимание более 650 сильнейших атлетов из 59 субъектов Российской Федерации.

Турнир имеет особое значение для спортсменов, поскольку являлся отбором для формирования национальной сборной России перед предстоящими международными соревнованиями — Чемпионатом мира в Колумбии, запланированным на следующий год.

Среди ярких моментов соревнований особенно выделяется выступление спортсмена коломенской спортивной школы по единоборствам Александра Росихина.

В финальном поединке (весовая категория до 81 кг, дисциплина лоу кик) Александр противостоял чемпиону России прошлого года, однако даже такой опытный оппонент не смог остановить коломенца, который одержал убедительную победу и стал новым чемпионом России.

«Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Владимир Кочетков. Эта победа стала ярким примером профессионализма, настойчивости и целеустремленности», — отметили в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.