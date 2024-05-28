Фитнес-тренер Пахомов рассказал, как правильно начинать бегать

Фитнес-тренер Пахомов: начинать бегать нужно с прогулок по 1–2 часа

Самым популярным видом физической активности является бег. Он оказывает положительное влияние на весь организм, а также укрепляет иммунитет. Как правильно начать бегать, чтобы не потерять интерес к этому виду спорта, рассказал РИАМО фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов.

Спортсмен советует новичкам начать с простой ходьбы, которая поможет организму адаптироваться к простым физическим нагрузкам. Гулять нужно по 1–2 часа в течение месяца, а потом перейти к легкому бегу.

«Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардио-тренировок», — заявил Пахомов.

Тренер советует прислушиваться к сигналам своего тела и считает это одним из важных аспектов занятия спортом. Если человек чувствует боль и сильную усталость во время бега, нельзя это игнорировать.

«Делайте перерывы, снижайте темп бега, если чувствуете в этом необходимость. Это поможет вам временно восстановиться и избежать возможных травм», — добавил спортсмен.

Еще один банальный, но важный совет — обязательно делать разминку. Нельзя переходить к бегу сразу, без предварительной подготовки.

«Разминка позволяет разогреть мышцы и суставы, делая их эластичнее. 7–10 минут разминки позволят вам избежать возможных травм стоп, позвоночника и коленных суставов», — заключил Пахомов.