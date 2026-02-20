Назван футбольный клуб, который лучше всех провел зимнее трансферное окно

Футболист Канчельскис: лучше всего это зимнее трансферное окно провел ЦСКА

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА показал наилучший среди всех клубов РПЛ результат в этой зимней траснферной кампании, сообщает Metaratings.ru .

«На мой взгляд, лучше всего это зимнее трансферное окно провел ЦСКА. Они больше всех поработали. „Зенит“? „Зенит“ довольствуется тем, что есть. Они уверены в себе и не делали каких-то кардинальных изменений», — отметил футболист.

В ходе минувшего трансферного периода армейцы усилились Дмитрием Бариновым из «Локомотива», Данилом Козловым из «Краснодара», Лусиано Гонду из «Зенита», а также Максимом Вороновым из «Урала». Кроме того, на правах свободного агента был подписан бывший игрок лиссабонского «Спортинга» Матеус Рейс.

«Зенит», в свою очередь, арендовал форварда Джона Дюрана у турецкого «Фенербахче», приобрел защитника Игоря Дивеева из ЦСКА и заключил контракт с полузащитником Джоном Джоном из бразильского «РБ Брагантино».

Зимнее трансферное окно в России завершилось в 00:00 20 февраля 2026 года по московскому времени.

