«На Вашингтон!»: Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео с реакцией болельщиков на его 1000-ю шайбу в НХЛ. Трибуны «Кэпитал-Уан Арены» встретили исторический гол стоя, сообщает Газета.ru .

Видео Шубская разместила в Instagram*. На кадрах болельщики аплодируют стоя после юбилейного гола российского нападающего.

Овечкин забросил 1000-ю шайбу 22 марта в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш». Гол в третьем периоде стал для него 26-м в текущем сезоне. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Всего в регулярных чемпионатах лиги форвард набрал 923 шайбы в 1562 матчах, еще 77 голов он забил в 161 игре плей-офф. Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим 1000 голов с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и став лучшим снайпером в истории лиги.

* Meta признана в России экстремистской и запрещена.

