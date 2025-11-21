На реконструированном стадионе в Подольске провели первый футбольный матч

В мкр. Львовский Подольска на недавно реконструированном стадионе 21 ноября провели первый футбольный матч. Юные воспитанники ФСК «Ирида» отметили удобство и качество нового поля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализовали в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» при поддержке губернатора Андрея Воробьева. За время работ стадион существенно преобразился. Помимо футбольного поля с современным газоном здесь появились универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и ГТО. Установлены трибуны на более чем 200 зрителей и две скамейки запасных.

История стадиона насчитывает почти три десятилетия, он был открыт в 1996 году. Проведенная реконструкция стала самым масштабным преобразованием за всю историю спортивного объекта. Работы по благоустройству территории планируют завершить весной 2026 года, когда установится теплая и сухая погода.

Для юных спортсменов обновление стадиона стало праздником. После матча ребята получили вкусные подарки.

«Три года занимаюсь здесь футболом. Рад переменам, играть стало приятно, поле ровное, мягкое, и атмосфера совсем другая. Теперь еще больше хочется тренироваться и добиваться побед!» — сказал юный футболист ФСК «Ирида» Андрей Настин.

Стадион «Подолье» является центром спортивной жизни микрорайона. Зимой здесь открывают каток и жители могут бесплатно кататься на коньках и играть в хоккей, регулярно проводят турниры. После реконструкции площадка стала еще комфортнее, теперь заниматься любимыми видами спорта в современных условиях здесь можно круглый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.