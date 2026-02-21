Москвичи завоевали свыше 8 тыс медалей на всероссийских и международных турнирах

В прошлом году столичный спортсмены завоевали более 8 тыс. медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В российские сборные в минувшем году входили 5880 москвичей, то есть в среднем это около 16% участников отечественных команд.

На сегодняшний день в учреждениях Москомспорта занимаются примерно 104 тыс. человек. Среди них 36,5 тыс. начинающих спортсменов и 1,8 тыс. атлетов, достигших высшего спортивного мастерства.

Подобная популярность во многом является результатом поддержки спорта, а мегаполисе, а еще развития инфраструктуры, проведения массовых спортмероприятий. Только в 2025 году городские власти организовали 175 крупных фестивалей, марафонов, массовых стартов и т. д.

