МОК заявил о нежелании вмешиваться в политику после ударов США по Венесуэле

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует вводить санкции против американских спортсменов после атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу, сообщает пресс-служба организации.

«В мире, потрясенном конфликтами и разделением, МОК твердо придерживается убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, которая объединяет весь мир в мирном соревновании. Это находится в самой сути олимпийского движения и исходит из основных принципов олимпизма», — говорится в письме МОК.

В организации добавили, что МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами. Комитет лишь должен гарантировать спортсменам участие в Олимпиаде, независимо от того, откуда они родом.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Возле здания суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный Мадуро, прошла протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. Власти страны объявили мобилизацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.