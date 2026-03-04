Лобненская спортсменка вошла в состав сборной России по дзюдо

Воспитанница лобненского отделения Федерации дзюдо и самбо Лейла Алекберова приняла участие в Первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Состязания, проходящие в Ханты-Мансийске, собрали более 800 спортсменов из 73 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

4 марта в результате напряженной борьбы лобненская дзюдоистка под руководством наставника Геворга Мосесьяна показала высокий уровень подготовки и заняла третье место пьедестала, войдя в состав сборной России.

«Это поистине большое достижение, которое открывает перед тобой двери на Первенство Европы. Мы гордимся твоим упорством, талантом и целеустремленностью, которые привели к этому успеху», — отметили в лобненской Федерации дзюдо и самбо.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают спортивные секции по различным направлениям. Кроме того, в городе развивается спортивная инфраструктура. В данный момент завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.