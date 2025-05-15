Люберецкие спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по киокусинкай
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали четыре медали различного достоинства на XVII Всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Кубок Шихана». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Шихана» среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 30 регионов России.
«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Мария Фадеева и Дмитрий Сидельников завоевали золотые медали. Мария Кулькина и Иван Гудков стали обладателями бронзовых наград», — отмечается в сообщении.
В комитете по физической культуре и спорту уточнили, что тренируют победителей и призеров Михаил Лачихин и Римма Артемова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.