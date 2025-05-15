Люберецкие спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по киокусинкай

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали четыре медали различного достоинства на XVII Всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Кубок Шихана». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Самаре завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Шихана» среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 30 регионов России.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Мария Фадеева и Дмитрий Сидельников завоевали золотые медали. Мария Кулькина и Иван Гудков стали обладателями бронзовых наград», — отмечается в сообщении.

В комитете по физической культуре и спорту уточнили, что тренируют победителей и призеров Михаил Лачихин и Римма Артемова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.