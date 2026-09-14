Легенды футбола завершили сезон «Выходи во двор» матчем в Лобне

Пятый юбилейный сезон проекта «Выходи во двор» завершился 12 сентября гала-матчем легенд отечественного футбола и сборной жителей Лобни, который посетили более 1 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На стадионе «Москвич» в Лобне 12 сентября завершился пятый юбилейный летний сезон губернаторского проекта «Выходи во двор». В гала-матче легенды отечественного футбола сыграли вничью 6:6 со сборной жителей городского округа. За игрой наблюдали более 1 тыс. зрителей.

На поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Андрей Каряка. В течение пяти месяцев команда не потерпела ни одного поражения, а ничья в Лобне стала восьмой за всю историю проекта.

«Для нашей команды сегодня немного грустный день, несмотря на праздник, поскольку мы завершаем пятый сезон замечательного проекта под названием „Выходи во двор“. Инициатором проекта был губернатор Московской области Андрей Воробьев», — сказал Дмитрий Аленичев.

Перед матчем футболисты провели мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ. Для болельщиков организовали футбольные аттракционы и вручили подарки с автографами спортсменов. Команда также встретилась с семьями участников СВО из Лобни, детям передали памятные подарки.

В юбилейном сезоне матчи прошли в Клину, Раменском, Можайске, Малаховке, Видном, Лотошино, Зарайске, Мытищах и Домодедово. Зимой проект продолжится в новом формате: на лед выйдут легенды хоккея.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.