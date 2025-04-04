Легенда мирового футбола Кафу пожелал удачи участникам школьной лиги Подмосковья

Легендарный футболист, двукратный чемпион мира Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, пожелал удачи участникам регионального финала школьной лиги Московской области. Соревнования стартуют 7 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Свои напутственные слова бразилец записал в видеообращении из Казахстана, где сейчас проходит международный спортивный форум.

«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу.

Матчи регионального этапа пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматах в двух конференциях — западной и восточной. Победители и серебряные призеры выйдут в «Финалы четырех», которые определят абсолютных чемпионов Школьной лиги.

Первые матчи регионального финала состоятся 7 апреля. В соревнованиях примут участие команды из 13 городских округов Московской области — Подольск, Истра, Наро-Фоминский, Дубна, Одинцовский, Дмитровский, Балашиха, Ступино, Щелково, Коломна, Королёв, Домодедово и Орехово-Зуевский.

В западной конференции финальные игры будут сыграны в пяти городах. 7 апреля в Истре на Арене-Истра (ул. Спортивная, 1) состоятся матчи по футзалу. Игры по волейболу среди девушек пройдут 8 апреля в Одинцове в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе (ул. Маршала Жукова, 22), а юноши определят сильнейшие команды 9 апреля в Дубне в гуманитарно-эстетической гимназии № 11 (улица Попова, 9). В Дмитрове 10 апреля состоятся шахматные матчи, а завершающие соревнования в западной конференции — баскетбол 3×3 будут проведены 12 апреля в Подольске на стадионе «Труд» (ул. Клемента Готвольда 4).

В восточной конференции игры пройдут в четырех городах. 7 апреля в Балашихе в спортивном комплексе «Орион» (мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 1А) будут сыграны матчи по волейболу среди девушек, там же 10 апреля пройдут финальные встречи среди юношей. 8 апреля в Щелкове в УСК «Подмосковье» (ул. Краснознаменская, 24) будут сыграны игры по футзалу. 9 апреля в Королёве в Лицее № 5 (ул. Пионерская, 34) пройдут матчи по шахматам и завершится этап встречами по баскетболу 3×3 13 апреля в Коломне в спортивной школе «Авангард» (ул. Октябрьской Революции, 324).

Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.

Напомним, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

В сезоне 2024/2025 Школьной лиги запланировано более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Муниципальный этап стартовал в ноябре 2024 года.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках Единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Сформированы пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.