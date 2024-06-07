Кубок России по спортивному туризму пройдет в Подмосковье

В соответствии с единым календарным планом межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в период с 03 по 08 июля 2024 года проводятся Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров и юниорок (16-21 год), юношей и девушек 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных социальных коммуникаций Подмосковья.

Проведение соревнований согласовано Администрацией городского округа Воскресенск Московской области и министерством физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся в целях реализации плана патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Московской области на 2024 год, утвержденного заместителем председателя правительства Московской области В. В. Духиным.

Место проведение — окрестности пос. им. Цюрупы Воскресенского района Московской области. Ожидаемое количество участников соревнований — 300-600 человек, возраст участников — от 14 лет. Время проведения соревнований с 09-00 до 18-00 ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.