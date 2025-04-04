Конькобежцы выйдут на старты Всероссийских соревнований «Коломенский лед»

В Коломне 5 и 6 апреля пройдут 15-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед» среди средних и старших групп населения. Турнир станет завершающим в сезоне 2024–2025 годов. Организаторами соревнований выступают Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В стартах примут участие около 200 конькобежцев старше 30 лет из разных регионов России. Спортсмены поборются за звание сильнейших на дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м. Мужчины также выявят лучших на дистанции 10 000 м.

Конькобежцы уже прибыли в Коломну и приступили к ледовым тренировкам.

«Традиционно на соревнованиях „Коломенский лёд“ ветераны превышают мировые достижения в конькобежном спорте. По итогам прошлого спортивного сезона 2023–2024 годов 12 результатов, установленных на льду Коломны Галиной Ульянычевой, Сергеем Логиновым и Борисом Орловым, вошли в мировой рейтинг личных достижений Международного комитета ветеранов конькобежного спорта», — отметили в Конькобежном центре «Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.