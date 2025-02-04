Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на 250 тыс рублей

Выступающий за «Акрон» футболист Артем Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за интервью, которое он дал в ноябре. Штраф спортсмену выписал комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК .

4 февраля состоялось заседание комитета. На нем Дзюбу признали виновным в нарушениях ст. 15 регламента РФС по этике (умаление чести, достоинства и деловой репутации). Потому спортсмен был оштрафован.

Обвинения связаны с интервью Дзюбы, которое он дал «Матч ТВ» в ноябре. В нем футболист заявил о нежелании пожимать руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Спортсмен также рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба, а еще упомянул «ужасную» обстановку в команде.

В «Локомотиве» навали высказывание Дзюбы грубым нарушением спортивной и деловой этики. Также его слова посчитали неуважительными к российскому футбольному сообществу в целом.

Дзюба выступал за «железнодорожников» с февраля 2023 года по май 2024 года. В сентябре он стал играть за тольяттинский «Акрон».

Ранее стало известно, что в Марокко к чемпионату мира по футболу могут убить до трех млн бездомных собак. Отчеты о «зачистке» животных уже поступали в ФИФА.