В Марокко к чемпионату мира по футболу могут убить до трех млн бездомных собак

В 2030 году в Марокко состоится чемпионат мира (ЧМ) по футболу. По данным защитницы прав животных Джейн Гудолл, к этому спортивному мероприятию в стране могут убить до трех миллионов бездомных собак, пишет РЕН ТВ .

По словам Гудолл, в Марокко уже убили тысячи бродячих животных, но из-за подготовки к мировому спортивному событию число ликвидированных четвероногих может вырасти до трех миллионов. Она утверждает, что отчеты о «зачистке» животных уже поступали в Международную футбольную организацию (ФИФА), но на это не обратили внимание.

«Я в равной степени потрясена, узнав от IAWPC (Международной коалиции по защите животных - ред.), что вам (ФИФА — ред.) были предоставлены подробные досье, документирующие эти ужасающие акты, большинство из которых совершаются самым жестоким и бесчеловечным образом, какой только можно себе представить, и тем не менее, судя по всему, вы их игнорируете», — заявила зоозащитница.

Гудолл уже обратилась с письмом к генсекретарю ФИФА с просьбой обратить внимание на «ужасающие акты» убийства собак в Марокко. Она также порассуждала о том, как бы отреагировали футбольные болельщики, если бы узнали, что организаторы ЧМ убивают собак в таком количестве.