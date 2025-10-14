Каширянин завоевал призовое место на турнире по шахматам

Ученик Каширской спортивной школы, талантливый шахматист Антон Геращенко, успешно выступил на престижном турнире по быстрым шахматам, который недавно прошел в городском округе Пущино. Этот турнир был посвящен памяти выдающегося тренера Владимира Дмитриевича Архипова, чье имя вдохновляет новых поколения спортсменов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В упорной борьбе Антон набрал впечатляющие 8 из 9 возможных очков, продемонстрировав высокий уровень мастерства и стратегического мышления. Согласно результатам дополнительных показателей, он разделил первое-второе место с Никитой Соколовым из Пущино. В итоге, по дополнительным показателям он был удостоен серебряной медали.

Тренер Сергей Конотоп неизменно поддерживает своих воспитанников и искренне радуется их успехам. Он подчеркивает, что важнейшую роль в достижениях играют поддержка тренера и семьи — только совместными усилиями можно добиться побед и новых высот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.