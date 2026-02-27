Кайтсерферы из РФ впервые прошли проливы у Антарктиды и установили 4 рекорда

Россияне Константин Аксенов и Владимир Попов первыми в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов и установили четыре мировых рекорда. До них в этих широтах на кайтах никто не ходил, сообщает Общественное Телевидение России .

Главный редактор Книги рекордов России зафиксировал три личных достижения и одно общее — историческое. Кайтсерферы преодолели около 4 км в сложных погодных условиях.

Температура воздуха была плюсовой, при этом вода оставалась на грани замерзания — минус 1,5 градуса. Дополнительной сложностью стала логистика: резиновые лодки сопровождения развивают скорость до 26 км/ч, тогда как кайт при сильном ветре идет быстрее, что создает риск остаться без поддержки.

«Мы много чего сделали в теплых водах — и на экваторе, и в карибском регионе. В более сложных условиях катались в России, на Курилах холодная вода. Что еще может быть сложного? Наверное, сложнее, может быть, перейти пролив Дрейка на кайтах. Но это такая пока задача, честно сказать, не чувствую, что нам по силам. Поэтому тренируемся в проливах Антарктики», — рассказал Попов.

Ранее спортсмены установили более 10 рекордов, включая переходы на кайтах от Кубы до Канкуна и от Багамских островов до Кубы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.