«К Новому году точно нет»: пиво не вернется на стадионы в ближайшее время

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что вопрос о возвращении пива на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в ближайшее время решен не будет, передает Metaratings.ru .

В ноябре парламентарий упоминал о прогрессе в вопросе возвращения пива, о получении одобрения и надежде на принятие закона к Новому году. Однако сейчас он заявил, что к празднику напиток на стадионах не появится.

«Нет. К Новому году точно нет. Комитет Топилина (ред. — комитет по экономической политике) дал мне четкое понимание, что все переносят на следующий сезон. В ближайшее время, к сожалению для многих, ничего утешительного сказать не могу. Это не в моей компетенции. Я сделал все, что мог: общался с болельщиками, производителями пива, руководством клубов, РФС. Все за, в правительстве тоже поддержали, но все-таки решение пока не принято, нет команды на продвижение этого законопроекта», — уточнил Свищев.

Что касается следующего сезона РПЛ, депутат не выразил уверенности в том, что пиво удастся вернуть на стадионы в ближайшее время.

«Я каждый год говорю, что в лучшем случае к этому или следующему сезону… И так постоянно. К сожалению, констатирую факт, как происходит. В ближайшее время ждать возвращения пива не стоит», — заключил он.

В 2024 году генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в беседе со Sport24 отметил, что почти все правительственные структуры, за исключением министерства здравоохранения, поддерживают идею возвращения пива на стадионы.

Запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных объектах в России действует с 2005 года, а реклама пива на стадионах была запрещена годом ранее, в 2004 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.