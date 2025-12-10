Яхтсмены Дубны завоевали более 70 медалей по итогам парусного сезона 2025 года

Яхтсмены из Дубны завершили парусный сезон 2025 года, завоевав 77 медалей на 22 регатах в разных городах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне завершился парусный сезон, в ходе которого спортсмены клуба «Атом» тренировались на Волге и участвовали в соревнованиях различного уровня. За сезон дубненские яхтсмены провели 114 теоретических и 540 практических занятий, а также 20 тренировок по общей физической подготовке.

Спортсмены приняли участие в 22 регатах, которые проходили в Твери, Минске, Солнечногорске, Чебоксарах и других городах. По итогам сезона дубненцы завоевали 28 золотых, 25 серебряных и 24 бронзовых медали. Одним из главных событий стала 34-я Геленджикская международная регата — крупнейшие детские соревнования года.

В течение года яхтсмены провели пять собственных состязаний, в том числе 47-ое Открытое первенство Дубны с участием более ста спортсменов и Кубок Московского моря на острове Липня. Клуб «Атом» работает третий год, сейчас в нем тренируются 70 человек, из которых 28 — взрослые. В 2025 году для секции приобрели новые яхты и спасательный катер, построили новое здание и обновили инфраструктуру клуба.

В июле 2026 года завершится благоустройство береговой зоны. До мая спортсмены продолжат тренировки в бассейне и теоретические занятия. Организаторы начали оформление вступления в Федерацию парусного спорта Московской области, что позволит выступать за сборную региона и страны.

«Поздравляю спортсменов с успешным окончанием сезона. Спасибо энтузиастам, которые возрождают дубненские традиции. Парусный спорт в нашем городе появился еще в советские годы и долгое время был визитной карточкой Дубны», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.