«Химкам» окончательно отказали в лицензии. Клуб не сыграет в новом сезоне РПЛ
«Химки» не сыграют в новом сезоне РПЛ из-за отказа в лицензии
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии подмосковным «Химкам». Несмотря на протест, клуб не получил разрешение для возможного участия в РПЛ в сезоне 2025/2026 гг, сообщила пресс-служба РФС.
Жалобу «Химок» рассматривали на заседании апелляционного комитета РФС. Апелляцию подмосковной команды отклонили из-за несоблюдения клубом «финансовых критериев лицензирования».
Ранее игроки «Химок» жаловалась на невыплаты зарплат. Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявлял, что зарплатный скандал в «Химках» «угрожает репутации» РПЛ.
В апреле 2025 года футболисты «Химок» бойкотировали тренировку, узнав об увольнении своего главного тренера Франка Артиги.