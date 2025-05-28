«Химкам» окончательно отказали в лицензии. Клуб не сыграет в новом сезоне РПЛ

«Химки» не сыграют в новом сезоне РПЛ из-за отказа в лицензии

Российский футбольный союз (РФС) оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии подмосковным «Химкам». Несмотря на протест, клуб не получил разрешение для возможного участия в РПЛ в сезоне 2025/2026 гг, сообщила пресс-служба РФС.