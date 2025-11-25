Главный тренер «Ахмата» Черчесов просмотрел воспитанников «Спартака» и «Зенита»

Во время паузы на матчи сборных главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов просмотрел на сборе команды воспитанников «Спартака» и «Зенита», сообщает Metaratings.ru .

На сборе «Ахмата» присутствовали Даниил Плотников и Никита Постников («Спартак»), а также полузащитник Савелий Никифоров («Зенит-2»).

Черчесов оценил потенциал этих игроков и намерен продолжить наблюдение за их прогрессом. Не исключено, что кто-то из этого трио пополнит состав «Ахмата» на зимних сборах.

По итогам 16 туров текущего сезона РПЛ «Ахмат», набрав 16 очков, располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда Черчесова встретится с московским «Динамо». Матч запланирован на 30 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.