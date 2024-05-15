Футбольный мемориал на призы Владислава Волкова пройдет в Королеве

Юбилейный футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова состоится уже в 50-тый раз. Участниками станут восемь команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований за места на пьедестале почета будут бороться ФК «Металлист» (г.о. Королев), ФК «Восток» (г.о. Электросталь), ФК «Витязь» (г. о. Подольск), команда СШ «Сатурн» (Раменский г. о.), ФК «Зоркий» (г. о. Красногорск) и команда СШОР Клин (г. о. Клин).

Еще одним пунктом соревновательной программы станет детский турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола». Победителя определят среди шести команд спортсменов в возрасте 10-12 лет.

Также участников события ждут звездно-космический гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов, розыгрыш трех велосипедов среди зрителей, футбольный спорт-квест по территории стадиона с розыгрышем более 300 подарков и музыкальное сопровождение от Dj Dizko. Комментатором соревнований и голосом турнира выступит спортивный блогер Никита Petroni. Вход бесплатный.

Мемориал пройдет 1 июня с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Королев, ул. Орджоникидзе, 6, стадион «Металлист».

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