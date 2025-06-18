Футбольный клуб «Химки» прекратил свое существование

Деятельность подмосковного футбольного клуба «Химки» в его текущем виде приостановлена, сообщила пресс-служба команды. Ранее команда столкнулась с финансовыми трудностями, долгами и не получила лицензию на участие в следующем сезоне чемпионата России.

«Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба „Химки“ в его текущем виде», — заявили в клубе.

Команда добавила, что «Химки» «до последнего боролись» за право выступить в будущем сезоне Российской премьер-лиги и «сделали все возможное» для сохранения клуба и его устойчивости.

«К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — добавил ФК.

«Химки» поблагодарили тренеров, футболистов, сотрудников, болельщиков и партнеров.

«Этот путь был непростым, но настоящим. „Химки“ — наша с вами команда. И это навсегда», — говорится в сообщении.

На днях SHOT писал, что «Химки» должны налоговой около 400 миллионов рублей. До этого в клубе, как сообщали СМИ, произошел скандал с невыплатами зарплат игрокам. На ситуацию обращал внимание президент РПЛ Александр Алаев, заявлявший, что ситуация в «Химках» «угрожает репутации» лиги.