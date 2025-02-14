Фигуристка Евгения Медведева проведет в столице мастер-класс

Мастер-класс по фигурному катанию с Медведевой пройдет в Москве 16 февраля

16 февраля на Северном речном вокзале пройдет мастер-класс, который проведет известная фигуристка Евгения Медведева, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Регулярные мастер-классы — это один из способов сделать досуг москвичей более разнообразным и увлекательным, подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Данное мероприятие организовано департаментом спорта города в рамках проекта «Зима в Москве».

Ранее подмосковный дуэт фигуристов (Елизавета Малеина и Матвей Самохин) завоевал серебряную медаль первенства России по фигурному катанию.