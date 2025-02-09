Пара фигуристов из Подмосковья стала призером первенства России

Подмосковный дуэт Елизавета Малеина и Матвей Самохин удостоился серебряной медали первенства России по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В танцах на льду по сумме двух программ тандем Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина набрал 176,00 баллов. Первое место с результатом в 177,81 балла заняли столичные фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко. И бронзовые награды на счету еще одной пары из Москвы — Зои Пестовой и Сергея Лагутова.

​«Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие. Это был лучший прокат в этом сезоне, мы довольны, все получилось. Первенство России — это старт абсолютно другого уровня, мы очень серьезно подошли к нему. Этот сезон нам удался, мы прогрессируем. Публика очень нас поддерживала, огромное всем спасибо», — передает слова фигуристов телеканал «Матч ТВ».

Днем ранее юная подмосковная фигуристка Елена Костылева успешно дебютировала на национальном первенстве, заняв первое место в одиночном катании.

​Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров проходит с 5 по 9 февраля в городе Саранск. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.