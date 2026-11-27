35 команд из 20 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в фиджитал-фитнес-фестивале «Реальность & Виртуальность» 26 ноября в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организовали министерство образования Московской области и областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

В соревнованиях выступили команды из Мытищ, Балашихи, Луховиц, Клина, Подольска, Сергиево-Посадского и Раменского округов, Химок, Реутова и других муниципалитетов. Участников разделили на несколько возрастных групп.

Главным событием стал фиджитал-танец «Цифровой ритм», который сочетает виртуальный и практический раунды. Сначала участники демонстрируют точность и реакцию в цифровой среде, повторяя движения за танцующим роботом, затем воплощают ритм на реальной площадке. Победа зависит от умения соединить обе части выступления.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.