Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» состоится в Балашихе

В городском округе Балашиха 29 июня состоится фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!». Мероприятие организовано ПФК ЦСКА совместно со спортивными школами Подмосковья «Орион» и «Метеор». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревновательной части мероприятия смогут принять участие дети 2011-2012, 2013-2014, 2015–2016 гг. р. Для того, чтобы присоединиться необходимо пройти обязательную регистрацию.

По итогам мероприятия каждый игрок получит на электронную почту сертификат, где будут зафиксированы его результаты. Участники с самыми высокими показателями получат шанс на обучение в Академии ПФК ЦСКА.

Предварительная регистрация продлится до 14:00 26 июня. Тренеры могут зарегистрировать свою команду, отправив список и пакет документов напрямую на почту контактного лица фестиваля: a.zakorzhevskaia@pfc-cska.com.

В программе запланирована автограф-сессия с легендарным игроком ПФК ЦСКА. Также участники смогут поиграть в Playstation и настольный футбол, поучаствовать в турнире в формате 3×3 на специальных надувных площадках и различных челленджах, проверить технические и физические футбольные навыки.

Соревнования пройдут в рамках соглашения футбольного клуба о сотрудничестве с министерством физической культуры и спорта Московской области.

Посетить фестиваль в качестве зрителя может любой желающий, регистрироваться для этого не нужно. Мероприятие организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.