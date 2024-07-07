Эрдоган пожал руки турецким футболистам
Президент Турции поддержал свою сборную после проигрыша Нидерландам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал свою сборную после проигрыша Нидерландам, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах, которые размещены в Telegram-канале телекомпании, турецкий лидер заходит в раздевалку команды и жмет руки всем игрокам.
«Турки стали темной лошадкой чемпионата Европы по футболу 2024, дойдя до четвертьфинала. Сегодня они покинули турнир, проиграв голландцам со счетом 2:1», — подчеркнуто в сообщении.
Болельщики Турции и Нидерландов после матча устроили драку на улицах Берлина, где проходил матч.