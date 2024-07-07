Эрдоган пожал руки турецким футболистам

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Президент Турции поддержал свою сборную после проигрыша Нидерландам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал свою сборную после проигрыша Нидерландам, сообщает РЕН ТВ .

На кадрах, которые размещены в Telegram-канале телекомпании, турецкий лидер заходит в раздевалку команды и жмет руки всем игрокам.

«Турки стали темной лошадкой чемпионата Европы по футболу 2024, дойдя до четвертьфинала. Сегодня они покинули турнир, проиграв голландцам со счетом 2:1», — подчеркнуто в сообщении.

Болельщики Турции и Нидерландов после матча устроили драку на улицах Берлина, где проходил матч.