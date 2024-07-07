Турецкие и нидерландские болельщики выясняли отношения после матча сборных
Фанаты сборных Турции и Нидерландов утроили драку в Берлине
Фанаты сборных Турции и Нидерландов утроили драку в Берлине после матча чемпионата Европы, пишет RT.
Telegram-канал публикует кадры предположительно столкновения болельщиков на улицах Берлина, где проходил матч ¼ стадии турнира.
О пострадавших в ходе драки не сообщается.
Сборная Нидерландов выиграла у футболистов Турции со счетом 2:1 и стала полуфиналистом чемпионата.
На трибунах присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После игры он зашел в раздевалку к футболистам и поддержал спортсменов.