Турецкие и нидерландские болельщики выясняли отношения после матча сборных

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Фанаты сборных Турции и Нидерландов утроили драку в Берлине

Фанаты сборных Турции и Нидерландов утроили драку в Берлине после матча чемпионата Европы, пишет RT .

Telegram-канал публикует кадры предположительно столкновения болельщиков на улицах Берлина, где проходил матч ¼ стадии турнира.

О пострадавших в ходе драки не сообщается.

Сборная Нидерландов выиграла у футболистов Турции со счетом 2:1 и стала полуфиналистом чемпионата.

На трибунах присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После игры он зашел в раздевалку к футболистам и поддержал спортсменов.