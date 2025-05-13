Экстремал из Люберец установил рекорд мира по сценическому экстриму в Курске

Многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян установил рекорд мира по сценическому экстриму. Новое достижение люберчанин посвятил 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Русский Халк» для нового достижения за 12 минут разломал 12 стальных стержней (шпилек) и надул до разрыва 14 грелок. Попытка рекорда прошла с экстремальной подачей и интерактивом, когда подмосковный экстремал для усложнения номера надувал грелки в прыжках и со стоящими и сидящими на нем ассистентами. Для фиксации достижения необходимо было разрушить не менее 8 предметов каждого типа.

Постановка очередного рекорда по сценическому экстриму состоялась 11 мая в Курской области в рамках фестиваля «Шуклинка Фест» на территории вело-лыжного парка «Шуклинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.