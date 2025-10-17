Эдуарда Сперцяна исключили из претендентов на звание «Джентльмен года»

Такое решение было принято после заседания КДК РФС, состоявшегося 16 октября, где рассматривался конфликт между Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом. Сперцян был оштрафован за оскорбительное поведение по отношению к своему сопернику.

Организационный комитет премии опубликовал официальное заявление.

«Оргкомитет премии „Футбольный Джентльмен года“ принял решение исключить полузащитника „Краснодара“ Эдуарда Сперцяна из числа претендентов на звание джентльмена в 2025 году. Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста „Краснодара“ в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета. Мы сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что Эдуард Сперцян занимал одну из ведущих позиций в голосовании, которое проходило на сайте «КП Спорт».

