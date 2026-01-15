Детский футбольный турнир с командой из Краснодона прошел в Домодедово

Детско-юношеский футбольный турнир с участием команд из Домодедово и Краснодона Луганской области состоялся 14 января на стадионе «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Авангард» в Домодедово 14 января прошел детско-юношеский футбольный турнир. В соревнованиях приняли участие две команды из Домодедово и две команды «Голеадор» из Краснодона Луганской области. Для гостей это был первый выездной турнир и возможность сыграть на современном манеже.

Матчи проходили в формате полуфиналов и финала. Все участники получили памятные подарки и награды. Организаторы подчеркнули, что главной целью турнира было создание дружелюбной атмосферы и обмен спортивным опытом, а не выявление победителей.

Победу одержала одна из домодедовских команд, однако все юные футболисты были отмечены призами. Финал турнира сопровождался аплодисментами, вручением кубка и совместными фотографиями. Для гостей также была организована культурная программа: они посетили рождественский концерт и познакомились с творческой жизнью города. Турнир стал праздником дружбы и поддержки для всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.