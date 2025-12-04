Черевченко оценил шансы столичного «Динамо» войти в топ-5 РПЛ как мизерные

сегодня в 22:02

Черевченко: столичному «Динамо» будет тяжело в оставшейся части сезона РПЛ

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Черевченко заявил, что шансы московского «Динамо» попасть в пятерку лучших по итогам сезона крайне малы. Специалист отметил, что команде предстоит сложная перестройка после смены тренера, сообщает Metaratings.ru .

Игорь Черевченко прокомментировал поражение «Динамо» в 17-м туре РПЛ от «Ахмата» со счетом 1:2 и поделился мнением о перспективах клуба в текущем сезоне.

«Динамо» будет тяжело в оставшейся части сезона. Шансы команды на попадание в топ-5 — мизерные. Гусев меняет состав и хочет видеть другой футбол после ухода Карпина. Перестройка может занять время», — отметил Черевченко.

Он также высказался о ситуации в «Ахмате» после назначения Станислава Черчесова.

«Всплеск результатов после назначения Черчесова носил краткосрочный эффект? Черчесов ведет себя спокойно. Он знает, как вывести „Ахмат“ из такого непростого положения. „Ливерпуль“ тоже испытывает проблемы, хотя он и топ-клуб», — добавил специалист.

После 17 туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде со «Спартаком» 6 декабря.

