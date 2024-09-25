Борцы-классики Подмосковья выиграли 4 медали на всероссийском турнире в Казани

Представители Подмосковья записали на свой счет одну золотую и три бронзовые награды на всероссийских соревнованиях среди юниоров до 21 года «Турнир памяти Заслуженного тренера РСФСР М.Сахабутдинова» по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 67 кг не было равных Мингияну Горяеву. В заключительной схватке подмосковный борец одолел спортсмена из Ростовской области Рабила Аскерова. Успех в соревнованиях позволил ему сохранить место в сборной России и получить право на участие в международных соревнованиях в составе национальной команды.

​Также в весе до 63 кг третье место занял Дорджи Шунгурциков. В категории до 82 килограммов тройку призеров замкнул Дзамболат Габеев. И в самом большом весе — до 130 кг, на третью ступень пьедестала поднялся Георгий Габеев.

​Турнир памяти Заслуженного тренера РСФСР М. Сахабутдинова по греко-римской борьбе прошел с 18 по 23 сентября в столице Республики Татарстан городе Казань.

​Соревнования собрали более 600 спортсменов из 70 регионов России и состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.