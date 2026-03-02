Борцы из Подмосковья выиграли шесть медалей первенства России

Подмосковные борцы завоевали шесть медалей на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В активе команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. Турнир прошел с 25 по 28 февраля 2026 года в Тарко-Сале, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали выиграли Салим Казмахов в весовой категории до 63 кг, Мингиян Горяев до 72 кг и Георгий Габеев до 130 кг. Серебряными призерами стали Иван Соломин до 60 кг и Ашот Агамирян до 97 кг. Бронзу завоевал Ильдар Хайдаркин в категории до 60 кг.

Все спортсмены представляют «СШОР по единоборствам» из Красногорска.

«Много получил установок от тренеров, которые не совсем успешно, но получилось выполнить и выиграть. Самая главная тактика была — тотальный прессинг и установка сделать сверху атаку, но не получилось. Это первенство дает выход на международную арену, на первенство Европы, первенство мира. В прошлом году у меня получилось выиграть первенство Европы. В этом году планирую поехать на первенство мира и забрать медаль».

— прокомментировал свое выступление Мингиян Горяев.

На соревнованиях разыгрывались путевки на юниорское первенство Европы U20, которое пройдет в Скопье с 6 по 12 июля. Турнир в Тарко-Сале состоялся в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.