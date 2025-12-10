сегодня в 14:33

Борцы Богородского округа завоевали серебро и бронзу на Кубке Арктики

С 4 по 8 декабря в столице Поморья, Архангельске, проходил всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок Арктики». Соревнования стали настоящим испытанием силы воли и продемонстрировали высочайший уровень спортивного мастерства участников. Сотни болельщиков, напряженные поединки, яркие победы и эмоции — вот чем запомнились эти несколько дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В битве сильнейших свое мастерство и блестящую подготовку показали юные спортсмены из Богородского округа, привезя домой целую россыпь наград и медалей разного достоинства. Зотов Захар, Васильев Даниэль, Пустовойтов Егор, Зотов Семен и Магомедов Муслим в упорнейшей борьбе завоевали почетное второе место, поднявшись на пьедестал одного из самых престижных соревнований. Руденко Марк завоевал бронзу.

Это не просто медали. Это сотни часов тренировок, сила воли, дисциплина и несгибаемый дух.

Этот масштабный праздник спорта собрал более 500 спортсменов со всей России и стран СНГ. «Кубок Арктики» проводится в Архангельске с 2012 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.