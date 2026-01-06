Более 60 спортсменов приняли участие в зимних спортивных сборах в СШОР «Союз» Люберец

Более 60-ти воспитанников СШОР «Союз» и Федерации самбо городского округа Люберцы в возрасте 10-12 лет приняли участие в тренировочных сборах, которые прошли в спортшколе «Союз» Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Они стартовали 4-го января и продлятся в течение недели. За это время ребят ждет активный тренировочный процесс.

«Несмотря на новогодние праздники, наши воспитанники не потеряли форму, некоторые занимались дома в выходные дни. Отмечу, что эти сборы являются подготовкой к ответственным соревнованиям, которые пройдут 17-го января. В целом могу сказать, что ребята готовы бороться, но стоит еще поработать над техникой», — рассказал тренер СШОР «Союз» Ислам Натов.

Он добавил, что некоторые спортсмены в настоящее время находятся на выездных сборах в Твери, а также на международных сборах в Москве.

Воспитанники СШОР «Союз» и окружной Федерации самбо 2011–2012 годов рождения готовятся к Первенству Московской области по самбо, которое пройдет 17 января в Люберцах (зона «Восток»). Спортсмены 2010–2011 годов рождения в этот же день будут защищать честь округа на Первенстве Московской области по дзюдо в городском округе Орехово-Зуево.