Более 1,5 тыс человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове

Более 1,5 тыс. любителей бега в Одинцове вышли на старт традиционного «Арбузного кросса». В рамках старта в этом году было разыграно более 30 комплектов медалей для разных возрастных категорий на дистанциях от 600 метров до 5 километров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Помимо медалей, которые по форме дополняют награды прошлого года, победители забегов получили в качестве приза арбуз.

Участников приветствовала пятикратная олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Первый «Арбузный кросс» прошел в Одинцове в 70-е годы. Его участниками стали спортсмены-лыжники, которые в необычном формате начали тренировочный процесс перед стартом сезона. Со временем забег стал спортивно-массовым мероприятием для всех желающих.

Забег «Арбузный кросс» организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.