Более 1,4 тыс человек приняли участие в забеге «Большая Волга» в Дубне

В Дубне состоялся четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» полумарафон «Большая Волга». Его участниками стали более 1400 бегунов со всей Московской области и других регионов, сообщает пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В рамках мероприятия участникам были предложены дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт полумарафону был дан у Дома физкультуры.

Для самых младших любителей бега в Дубне были организованы детские старты на 300 м для спортсменов от 4 до 8 лет включительно, а для ребят постарше, от 7 до 11 лет, прошел старт на 600 метров.

После финиша участники полумарафона, болельщики и гости смогли прогуляться по набережной им. Менделеева, побывать в аллее Высоцкого, посетить музей археологии и краеведения, музей истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований, а также памятники самолетам Ил-2 и МИГ-25.

Победителем забега на полумарафонской дистанции 21,1 км стал Александр Романов из Павловского Посада.

«Готовился специально к этому старту и результат кандидата в мастера спорта сейчас получился. Улучшил личный рекорд. Трасса замечательно подготовлена. Маршал вел, расчищал дорогу. Спасибо организаторам, все супер, спасибо моей семье. Готовился все лето, были промежуточные старты, тренировки полноценные пять раз в неделю», — поделился Александр Романов после финиша.

Сильнейшей в забеге на 10 км стала Александра Высоцкая из Дубны.

«Сегодня я пробежала 10 километров, а так у меня основные старты — это марафоны. Мотивирует меня огромная любовь к бегу, я без него просто не могу даже день провести. Бегаю активно 4 года. У меня в этом году юбилейный 10 марафон будет. Сегодня результатом я довольна. Была цель победить, потому что это мой родной город, и я очень хотела тут победить, и у меня получилось», — рассказала победительница дистанции 10 км Александра Высоцкая.

На старт дистанции 5 км вышел и постоянный участник забегов проекта «Суперлига Подмосковья», житель Одинцова 87-летний Юрий Исаев. Он не пропускает ни одного бегового старта в Московской области, а зимой постоянно участвует в лыжных забегах. В этом году Юрий Николаевич стал самым возрастным участником среди мужчин. Среди женщин самой старшей бегуньей стала Любовь Александровна Уварова из Москвы. В свои 75 лет она преодолела полумарафонскую дистанцию в 21,1 км.

Результаты соревнований будут опубликованы на официальной странице бегового события.

Полумарафон «Большая Волга» в Дубне включен в календарь беговых событий «Суперлиги Подмосковья» с 2024 года. Всего в рамках летнего сезона проекта запланированы пять беговых стартов. Коломенский полумарафон «Летопись Победы» состоялся в мае. Забег «Волоколамский рубеж» прошел в июне. В июле впервые в рамках серии в Раменском состоялся забег «По берегу озера». По традиции завершит сезон кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», который пройдет 18 октября.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Помимо бега и ходьбы для участников доступны тренировки на лыжах и плавание, а также велоспорт и лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ и идут в общий зачет преодоленных километров. Каждый новый участник и каждый дополнительный километр делают ближе достижение общей цели — совместно преодоленные 25 млн километров. На сегодняшний день участники спортивного проекта в ходе тренировок прошли и пробежали уже более 21 000 000 км.

Серия забегов «Суперлига Подмосковья» организована в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.