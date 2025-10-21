Более 130 участников выступили на Кубке Солнечногорска по спортивной аэробике

Кубок городского округа Солнечногорск по спортивной аэробике прошел на базе спортивной школы № 1. Сильнейших выявляли среди более 130 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Их распределили по четырем возрастным группам: 9 — 11 лет, 12 — 14, 15 — 17 и 18+. Они соревновались за медали в дисциплинах: индивидуальные и групповые выступления, смешанные пары, трио, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

Традиционный осенний турнир стал неофициальным стартом нового соревновательного сезона по спортивной гимнастике.

Выступления на нем позволяют оценить уровень мастерства, профессиональный рост, а также влияют на индивидуальный рейтинг. По общим итогам весной, после проведения первенства городского округа по спортивной аэробике, лучших спортсменов наградят за достижения.

«Соревнования стали настоящим праздником спортивной аэробики в городском округе. Более сотни ярких, харизматичных выступлений еще раз доказали, насколько талантливые, трудолюбивые у нас ребята, а наши тренеры вкладывают в них все лучшее», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, результаты Кубка помогают сформировать состав сборной команды Московской области.

«Мы являемся основой сборной команды Московской области: 50% спортсменов там из Солнечногорска. Мы хорошо выступаем, недавно ездили на всероссийские соревнования в городе Туле, заняли много призовых мест. Мы пока удовлетворены, но есть еще над чем работать, чтобы показывать еще лучшие результаты», — подытожила президент Солнечногорской федерации спортивной аэробики Наталья Мякотина.

Ранее солнечногорские аэробисты привезли 11 медалей со всероссийских и межрегиональных соревнований в Туле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.