Более 1 тыс школьников Люберец стали участниками турнира «Удар Победы»

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​Свыше 1 тыс. учащихся из 26 общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы поучаствовали в соревнованиях по силе удара «Удар Победы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На протяжении двух недель турнира на базе школ городского округа проходили отборочные соревнования. По их итогам в финал из тысячи претендентов прошли 52 ученика, показавшие наилучшие результаты.

Абсолютный рекорд турнира установил Даниил Ефимов из лицея № 12. Он показал результат в 1128 килограммов. Но по сумме из трех ударов первое место среди юношей завоевал Григорий Рыбакин из гимназии № 56. Он выбил суммарно 2 430 кг.

Даниил Ефимов расположился на второй ступени пьедестала с результатом 2 307 кг. А замкнул тройку призеров Владимир Яковлев из гимназии № 5 с результатом 2 067 кг.

​Среди девушек абсолютной победительницей финала соревнований стала учащаяся Инженерно-технологического лицея Ксения Лебедева. По сумме из трех ударов она набрала 1 407 кг.

Серебряной награды с результатом 1137 кг удостоилась Ульяна Кушнаренко из школы № 28. Почетное третье место за Алисой Есаковой из лицея № 3. На ее счету 1 025 кг.

​Соревнования по силе удара «Удар Победы» проводится ежегодно в городском округе Люберцы среди учеников общеобразовательных школ в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В этом году он был посвящен 80-летней годовщине Великой Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.