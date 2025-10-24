Арбитр Игорь Захаров отстранен от работы из-за его поведения в Казани

сегодня в 19:04

РФС: Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что арбитр Игорь Захаров временно отстранен от судейства предстоящих матчей. Ему необходимо предоставить объяснения относительно произошедшей ситуации, сообщает Metaratings.ru .

«Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — отметили представители службы коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что в Казани судья, управляя личным автомобилем, совершил наезд на пешехода.

После этого Захаров покинул транспортное средство и нанес несколько ударов потерпевшему мужчине.

