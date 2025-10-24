Арбитр Игорь Захаров отстранен от работы из-за его поведения в Казани
РФС: Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что арбитр Игорь Захаров временно отстранен от судейства предстоящих матчей. Ему необходимо предоставить объяснения относительно произошедшей ситуации, сообщает Metaratings.ru.
«Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — отметили представители службы коммуникаций РФС.
Ранее сообщалось, что в Казани судья, управляя личным автомобилем, совершил наезд на пешехода.
После этого Захаров покинул транспортное средство и нанес несколько ударов потерпевшему мужчине.
