Андрей Воробьев посетил ФОК «Арсенал» в Можайске и пообщался со спортсменами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Арсенал» в Можайском муниципальном округе. Спортивный объект открыли в 2024 году. Глава региона пообщался с юными спортсменами, их родителями и тренерами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ежедневно ФОК посещают около 800 человек. Здесь работают секции по единоборствам: дзюдо, джиу-джитсу, боевому и спортивному самбо, кикбоксингу. Также есть занятия по футболу, баскетболу, волейболу и художественной гимнастике. В комплексе тренируются в том числе дети из Дворца спорта «Багратион» и участники клуба «Активное долголетие».

«В Можайске, наверное, нет человека, который бы не знал Валерия Александровича (Нагулина — ред.). Он всю свою жизнь посвятил детям, воспитанию их характера, мастерства, навыков. Поэтому по его просьбе мы построили здесь ФОК. Хочется сказать Вам большое спасибо! Многие ребята, которых вы тренировали, сегодня тоже в строю, занимаются с детьми — это очень здорово и очень важно. Эта преемственность помогает делать так, что о спортшколе знают по всей стране. Мы приехали сюда, чтобы пообщаться с вами, поблагодарить тренеров, родителей, которые поддерживают, участвуют во всем, что вас делает сильнее, дружнее. Хочется пожелать вам успехов в спорте! Мы очень радуемся им, как и ваши родители, потому что, в том числе, понимаем, что строим такие объекты не зря. Наша задача — чтобы возможность заниматься спортом была доступна каждому, об этом говорит и наш президент (Владимир Путин — ред.)», — сказал Андрей Воробьев, обратившись к юным спортсменам.

Для многих категорий посетителей занятия проводятся бесплатно. Бесплатные сеансы предусмотрены для пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью, ветеранов, а также участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, бесплатно занимаются участники программы «Добрый час».

О ФОК «Арсенал»

Физкультурно-оздоровительный комплекс стал главной площадкой для Можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Именно ее основатель Валерий Нагулин обратился к Воробьеву с просьбой построить современное сооружение. До этого тренировки проходили в тесных помещениях, и спортсмены занимались в три смены.

«Когда Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) приезжал к нам, мы встречались около Дворца спорта «Багратион». Тогда от меня и от всех наших тренеров мы обратились к нему с просьбой построить нам современное здание. В школе уже занималось около 500 человек. Мы, к сожалению, не могли принимать соревнования высокого уровня. Если честно, до конца не верили, но все получилось – нам построили ФОК. Только в этом году провели здесь три первенства ЦФО (до 16 лет и до 18 лет по боевому самбо, и до 16 лет – по спортивному самбо). Осенью будет еще одно (по спортивному самбо до 18 лет). К нам приезжают спортсмены из Тулы, Владимира, Липецка, Воронежа, и все в полном восторге. Здесь большие площади, огромный зал, есть буфет. Соревнования проходят одновременно на шести коврах – это как шесть футбольных полей. Все говорят, что такого современного зала больше нигде не видели», – поделился заслуженный тренер России, директор спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

О воспитанниках спортшколы

Учащиеся спортивной школы 30 раз завоевывали медали победителей и призеров на чемпионатах и первенствах мира, а также трижды становились обладателями наград на соревнованиях европейского уровня. К примеру, два дня назад коллектив из Можайска привез золотую медаль с Международного командного юношеского турнира по самбо «Победа» (в зачете среди Городов Воинской Славы).

За время существования учреждения подготовлено более 60 мастеров спорта. Среди них — чемпионка мира по самбо Карина Черевань. В настоящее время многие бывшие воспитанники работают тренерами на высочайшем уровне.

В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудован многофункциональный игровой зал с трибунами на 500 мест, два зала для единоборств, один из них вмещает трибуны на 100 мест, а также медицинский блок, буфет и прочие помещения.

«У нас проходят различные соревнования, в том числе всероссийские, проводились первенства Московской области, первенства Центрального федерального округа. Кроме того, организуем межмуниципальные соревнования по футболу, волейболу. В ноябре 2025-го прошли соревнования по карате кекусинкай», – рассказал руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» Кирилл Мошонский.

Отзыв спортсмена

В рамках физкультурно-оздоровительного комплекса также организуются турниры, входящие в программу Единой школьной лиги.

«Я занимаюсь самбо, а также участвую в Единой школьной лиге как футболист и волейболист. Тренируемся в новом ФОКе. Здесь отличный паркет, залы для самбо. Это очень классный проект, помогает разнообразить учебный процесс, объединяет. Ты параллельно с учебой занимаешься спортом, соревнуешься, можешь как-то показать себя, проявить. К сожалению, в этом году мы не завоевали призовые места, обидно проиграли в футбольном матче за 3 место, но все впереди, будем стараться», – рассказал губернатору Никита Голов.

Как работает ФОК

Камеры с искусственным интеллектом, установленные год назад в рамках подмосковной программы «Умный ФОК», помогают контролировать посещаемость спортивных объектов. Благодаря этому можно более эффективно планировать график работы, чтобы обеспечить доступ к занятиям спортом для как можно большего числа жителей региона.

«Сейчас моей дочери 15, с 8 лет она занимается в школе Олимпийского резерва – трехкратная чемпионка России, чемпионка мира по джиу-джитсу. Она ходит на тренировки с большим удовольствием, особенно теперь, когда открыли новый ФОК. Раньше у них было всего 2-3 маленьких зала, а здесь есть, где разгуляться», – отметила местная жительница Галина Антонова.

О планах

В Можайске в настоящее время ведется реконструкция стадиона «Спартак». На объекте установят трибуны, рассчитанные на 1,5 тысячи зрителей, с внутренними помещениями, а также модернизированное футбольное поле, дополненное осветительными мачтами и электронным табло. Для спортсменов-легкоатлетов подготовят шесть беговых дорожек и секторы для прыжков в длину, а для поклонников игровых видов спорта — многофункциональную зону для баскетбола и волейбола. Завершить обновление спортивного объекта планируют в 2027 году.

