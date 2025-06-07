Зорин: РФ ждет уведомлений от Украины о переносе обмена погибшими и пленными

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Россия ждет официальных уведомлений о переносе Киевом акции по обмену погибшими и пленными военнослужащими, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1212 тел погибших», — сказал Зорин.

Он подчеркнул, что Россия выполнила свою часть договоренностей, однако украинская сторона не вышла на связь и сорвала проведение передачи тел погибших бойцов ВСУ и обмена военнопленными.

Генерал-лейтенант добавил, что колонна фур-рефрижераторов с телами погибших украинских военнослужащих находится в непосредственной близости от места обмена. РФ заинтересована в выполнении гуманитарной акции по обмену.

В субботу помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.

Как отметил представитель Координационного центра Украины Петр Яценко, обмен пленными и телами бойцов с российской стороной был перенесен на следующую неделю. Киев продолжает подготовку к обмену с Москвой.