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Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области

В Брянской области сейчас находятся рефрижераторы с телами солдат и офицеров украинской армии, которые РФ готова передать на обмен, сообщает ТАСС .

«Рефрижераторы — в Брянской области», — рассказал источник агентства.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что в субботу РФ приступила к передаче противнику свыше 6 тыс. тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.

При этом Мединский отметил, что украинская сторона неожиданно перенесла прием тел и обмен пленными бойцами.